Генпрокурор Украины назвал дела против Порошенко переписыванием истории

Так он прокомментировал заявление депутата от «Оппозиционного блока — За жизнь» Сергея Шуфрича, который усмотрел признаки государственной измены в приказах Порошенко и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова начать военные действия в Донбассе.

Луценко считает, что это попытка «сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну». Он указал, что бывший президент и Турчинов приказывали «стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю» (Киев считает Россию страной-оккупантом, захватившим юго-восток Украины — прим. «Ленты.ру»).

«Я останусь [на своем посту], несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом», — заявил генпрокурор.

В своей инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Луценко должен подать в отставку вслед за главой службы безопасности Василием Грицаком и министром обороны Степаном Полтораком . Глава государства и ранее говорил, что не намерен сотрудничать с Луценко, поскольку тот является человеком Порошенко. Генпрокурор объявил, что планирует покинуть пост после досрочных выборов в Верховную Раду и заниматься политикой.