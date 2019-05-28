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Украина намерена отобрать у России Керченский пролив 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины будет добиваться смены статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, передает радио «НВ» 28 мая.
Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы 25 ноября 2018 года.
При этом в МИД РФ отметили, что заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении указанного инцидента, так как он затрагивает национальные интересы РФ.
«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор есть, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — заявила Зеркаль.
Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, она отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, а также не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.
Замглавы МИД также отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена, поскольку это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.
В первой статье указанного соглашения сказано, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. При этом в 2014 году, после присоединения Крыма, МИД России распространил заявление, где говорилось, что РФ в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову.
Соответственно, инцидент 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли вошли во внутренние воды России, не подпадает под юрисдикцию Международного трибунала по морскому праву ООН.
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Комментарии1
В мире , Политика , Украина , МИД , ООН
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