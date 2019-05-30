Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими

Избранный президент Латвии Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закрепляется дискриминация национальных меньшинств. Об этом написал депутат сейма Борис Цилевич в Facebook

По словам Цилевича, президентский пост стал для Левитса "заслуженным призом" за преамбулу, в которой закреплен оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие. Депутат выразил мнение, что за это "национально настроенные" политики бесконечно благодарны избранному президенту.

Цилевич добавил, что преамбула основного закона республики подразумевает, что лояльность национальных меньшинств проявляется не в соблюдении законов, уплате налогов и добросовестной работе на благо страны, а в "стремлении ассимилироваться".

Грубо говоря, хороший русский должен если и не стремиться стать латышом, то ограничить проявление своей «негосударственной» идентичности собственной спальней и «национально-культурными обществами». И уж точно не требовать от государства учета этой особой идентичности и отражения культурного разнообразия в сфере государственного управления (например, использования языков меньшинств в общении с самоуправлениями в регионах, населенных меньшинствами).

В среду в результате открытого голосования Сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым главой государства. Его поддержали 61 депутат.