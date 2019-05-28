Экономисты предсказали победу Трампа на выборах президента в 2020 году

Американские экономисты убеждены, что президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020 года. Такую информацию в понедельник распространила газета The New York Times.

Издание отмечает, что эксперты основывают такой вывод на экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-президента США Барака Обамы . В данной модели за основу берутся такие показатели, как темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.

The New York Times отмечает, что эта модель уже зарекомендовала себя как надежный метод: в 2008 году прогнозировалось, что Обама получит 53,1% голосов, и в итоге за него проголосовали 53,7% избирателей, пишет "Интерфакс".

Однако опросы общественного мнения показывают иное: американцы отдают предпочтение не Трампу, а демократам и особенно бывшему вице-президенту Джо Байдену . Эксперты не исключают, что проблема 2020 года может заключаться в том, сможет ли Трамп преодолеть негативное отношение к себе со стороны большого числа избирателей.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 году. О намерении принять участие в них заявили уже более 20 представителей демократической партии. Будет в них участвовать и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, который согласно конституции, имеет право переизбраться на второй срок.