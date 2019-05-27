Второе место партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" является для него личным поражением, заявил РИА Новости кандидат на выборах в Европарламент от "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Тьерри Мариани.
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции, набирая 23,31% голосов, на втором месте — президентская "Вперед, республика" с 22,41%.
"Это красивая победа… Мы очень удовлетворены результатом, который сделал нас победителями. И даже если разрыв небольшой, это личное поражение для президента (Макрона — ред.), который был полностью вовлечен в эти выборы ", — заявил собеседник агентства.
По словам Мариани, Макрон не изменится, он уже говорил, что он будет придерживаться той же политики, что он оставит того же премьер-министра.
"Нормальный" президент, который был настолько вовлечен в выборы и который не стал первым, сделал бы выводы в пользу того, чтобы уйти с должности, как сделал генерал (Шарль — ред.) де Голь в 1969 году, или организовал бы другие выборы в законодательный орган, или хотя бы изменил свою политику", — считает кандидат от "Национального объединения".
Третье место занимают зеленые Europe Ecologie — Les Verts, которые набирают 13,47%, и за ними следуют "Республиканцы" (8,5%). Партия "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона набирает 6,3%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,5%.
На предыдущих европейских выборах в 2014 году партия (тогда "Национальный фронт") также была первой, с 24,85%.