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Президент Сербии признал потерю Косово 

РИА Новости + ещё 5 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Сербия должна признать, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, сообщает PTC.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.
"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — подчеркнул Вучич.
При этом он отметил, что сам выступает за контакт и улучшение отношений с Косово.
Кроме того, Вучич заявил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.
Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось свыше двух часов. На выступлении президента присутствовали спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание скупщины бойкотировали представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", из 250 депутатов собрались 156.
В ходе выступления он также поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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В мире , Владимир Путин , НАТО , Сербия
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