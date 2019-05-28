Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, сообщает PTC.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — подчеркнул Вучич.

При этом он отметил, что сам выступает за контакт и улучшение отношений с Косово.

Кроме того, Вучич заявил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.

Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось свыше двух часов. На выступлении президента присутствовали спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание скупщины бойкотировали представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", из 250 депутатов собрались 156.

В ходе выступления он также поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.