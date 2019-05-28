Скандал с «россиянкой» привел к смене правительства Австрии

Правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем ушло в отставку после скандала, вызванного публикацией видеозаписи с вице-канцлером и «россиянкой» Аленой Макаровой. Президент страны Александер ван дер Беллен назначил главой переходного правительства главу Минфина Хартвига Легера.

«Ранее депутаты Национального совета Австрии вынесли вотум недоверия кабинету министров Курца. В Австрии это первый случай смещения главы правительства страны за последние 74 года», — сообщает телеканал «360».

Легер будет исполнять обязанности главы правительства, пока не будет назначен новый канцлер, а он сможет руководить кабмином лишь до новых парламентских выборов осенью. Так как в Австрии правительство формируется партиями, набравшими наибольшее число голосов на выборах, у Себастьяна Курца есть хорошие шансы вернуться на пост главы правительства, поскольку, несмотря на скандал, Австрийская партия свободы сохраняет лояльность избирателей.

Напомним, обернувшийся отставкой правительства скандал разразился после того, как немецкие газеты Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты попавшей в их распоряжение видеозаписи, на которой была запечатлена встреча вице-канцлера Австрии, лидера ультраправой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которую издания называют россиянкой Аленой Макаровой. По данным немецких СМИ, на встрече, состоявшейся в 2017 году на острове Ибица, якобы обсуждалась возможность покупки Макаровой австрийской газеты Kronen Zeitung в обмен на оказание финансовой помощи для партии Штрахе на парламентских выборах.

После публикации видеозаписи Штрахе признался, что действительно встречался с этой женщиной во время «приватного ужина», когда он был в отпуске, что она является гражданкой Латвии, а сам он был пьян. В итоге Штрахе был вынужден уйти в отставку, потянув за собой весь кабмин во главе с Себастьяном Курцем. Истинной причиной давления на Австрийскую партию свободы многие называют ее позицию по поводу антироссийских санкций.