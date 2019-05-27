Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении бороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

«Меня зовут Саджид Джавид и я намереваюсь стать лидером Консервативной и Юнионистской партии, а также следующим премьер-министром. Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти в единству и создать новые возможности для нашей страны», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter министра.

I’m standing to be the next leader of @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit. Join @TeamSaj to help me do just that #TeamSaj pic.twitter.com/qfH1lLNusQ— Sajid Javid (@sajidjavid) 27 мая 2019 г. В своём послании Джавид выступил за реализацию брексита.

Ранее министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра страны.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии страны и, соответственно, главы правительства королевства.

До 20 июля тори должны выбрать нового лидера и главу правительства.