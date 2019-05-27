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Обнародованы материалы об участии Мартина Лютера Кинга в изнасиловании 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Обнаружены секретные документы, свидетельствующие о том, что ФБР вело клеветническую кампанию против американского проповедника и лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
О найденных записях сообщил биограф Дэвид Гарроу. По его словам, материалы полностью будут обнародованы не ранее, чем в 2027 году.
Биограф рассказал, что Кинг провел 12 лет — почти треть своей жизни — под наблюдением ФБР. Слежка была установлена из боязни, что движение активиста может дестабилизировать ситуацию в стране.
Гарроу утверждает, что в документах содержится информация о том, что Кинг имел внебрачные связи с 45 женщинами. Кроме того, в них рассказывается об инциденте, когда друг пастора Логан Кирс изнасиловал прихожанку, в то время как присутствовавший при нападении Кинг «смотрел, смеялся и давал советы». Агенты ФБР находились поблизости, но не стали вмешиваться.
Сообщается, что на следующий день Кинг и несколько других людей участвовали в оргии. Женщине, не желавшей присоединиться к ним, пастор заявил, что это поможет спасти ее душу.
В документах утверждается, что высокопоставленные чиновники ФБР направили Кингу имеющиеся у них материалы, отметив, что его сексуальные «подвиги» будут зафиксированы на все времена. В письме активисту предложили покончить с собой до того, как о его ошибках узнает весь мир.
Гарроу заявил, что не поверит в инкриминируемые Кингу преступления, пока не увидит все материалы по делу. По его словам, произошедшее требует компетентного и основательного расследования.
Мартин Лютер Кинг-младший известен как защитник гражданских прав с помощью ненасилия и гражданского неповиновения. В 1960-х он организовывал и возглавлял марши за право чернокожих на голосование, десегрегацию, рабочие права, основные гражданские права. Большинство из этих прав закреплено в законодательстве США.
Кинг был убит в 1968 году в возрасте 39 лет. Он возглавил шеститысячный марш протеста в деловой части Мемфиса (США) для поддержки бастующих рабочих. Стоявшего на балконе в мемфисском мотеле проповедника смертельно ранил снайпер. Его убийца — Джеймс Эрл Рей — получил 99 лет тюрьмы. Официально признано, что Рей действовал в одиночку, однако существуют версии, согласно которым Кинг стал жертвой заговора.
Проповедник был признан Епископальной церковью США мучеником, отдавшим жизнь за христианскую веру. Третий понедельник января в Америке отмечается национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга.
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В мире , Происшествия , Мартин Лютер , ФБР , Кирс , США
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