«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело

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Порошенко обвинили в узурпации судебной власти на Украине 

РИА Новости + ещё 8 41 минуту назад
Четвертое уголовное дело завели против бывшего президента Украины Петра Порошенко, оно касается якобы "узурпации" им судебной власти, сообщил в понедельник юрист Андрей Портнов — бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.
Ранее украинское Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело о госизмене против предыдущего президента Петра Порошенко. Юрист считает, что Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Также по заявлению Портнова возбуждено дело по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Также бюро зарегистрировало заявление о незаконном завладении экс-главой государства телеканалом "Прямой". Портнов подал и заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, юрист намерен требовать ареста активов экс-президента Украины.
"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти", — сообщил Портнов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что есть еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели работа будет сосредоточена "на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырёх уголовных производств (дел — ред.)".
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Комментарии5
В мире , Видео , Конфликты , Криминал , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , МВД
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