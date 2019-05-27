«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело

Порошенко обвинили в узурпации судебной власти на Украине

Ранее украинское Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело о госизмене против предыдущего президента Петра Порошенко. Юрист считает, что Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Также по заявлению Портнова возбуждено дело по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Также бюро зарегистрировало заявление о незаконном завладении экс-главой государства телеканалом "Прямой". Портнов подал и заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, юрист намерен требовать ареста активов экс-президента Украины.

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти", — сообщил Портнов в своем Telegram-канале.