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Столетнюю немку выбрали депутатом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В городе Кирхаймболанден в немецкой федеральной земле Райнланд-Пфальц в депутаты местного совета выбрали 100-летнюю учительницу на пенсии Лизель Хайзе (Lisel Heise). Об этом сообщает издание RP Online.
Изначально она была лишь двадцатой в списке фракции «Мы — за Кибо», от которой выдвинулась в городской совет, но внимание со стороны СМИ и уважение горожан позволили ей победить в голосовании.
Сообщается, что Хайзе — заядлая пловчиха, и один из пунктов ее программы — вновь открыть в городе открытый бассейн, который закрыли 8 лет назад. Кроме того, женщина много лет активно участвует в жизни местной протестантской общины.
Она пережила Вторую мировую войну и считает, что новый подъем национализма в Европе — «безумие». Хайзе поддерживает проевропейских политиков и курс на сближение стран Евросоюза, продвигаемый президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Возраст, по ее мнению, не играет роли, когда необходимо участвовать в политике и способствовать изменениям в обществе.
23 мая сообщалось, что дожившая до 100 лет жительница Новой Зеландии назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.
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