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В Киеве треснуло еще одно стекло на пешеходном мосту, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Facebook
Уже третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в столице Украины, сообщает телеканал 112.
Сейчас территорию оградили, чтобы демонтировать поврежденную конструкцию, однако мост для людей не закрывали.
"На месте, когда оно (стекло-пленка — ред.) трескалось, было очень много очевидцев. Это видела муниципальная охрана и мы. Во время происшествия на этом участке никого не было", — сказала корреспондентка в эфире телеканала 112.
В День Киева 26 мая на мосту треснуло два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр Киева Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что предварительно стекло треснуло из-за действий вандалов.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.
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В мире , Украина , Виталий Кличко
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