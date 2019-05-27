Появилась петиция против петиции за отставку Зеленского

На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция за отмену петиции, призывающей уволить украинского лидера с занимаемого поста. Об этом сообщает "112 Украина".

На телеканале подчеркнули, что петиция за отмену петиции N 22/053360-ЭП "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" уже набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Авторы петиции подчеркнули, что петиция за отставку Зеленского опубликована "коррупционерами" и ими же подписывается.

Ранее сообщалось, что петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов.