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Появилась петиция против петиции за отставку Зеленского 

Газета.Ru + ещё 6 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция за отмену петиции, призывающей уволить украинского лидера с занимаемого поста. Об этом сообщает "112 Украина".
На телеканале подчеркнули, что петиция за отмену петиции N 22/053360-ЭП "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" уже набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
Авторы петиции подчеркнули, что петиция за отставку Зеленского опубликована "коррупционерами" и ими же подписывается.
Ранее сообщалось, что петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов.
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