Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины

Во вторник Зеленский встретился с миссией МВФ, которая работает на Украине. В переговорах также приняли участие глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда являлся надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке. Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которых граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования", — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Он также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект, очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент", — добавил Зеленский.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь.