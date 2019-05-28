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Коломойский назвал причину ссоры с Порошенко 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
Коломойский утверждает, что Порошенко сам требовал повлиять на руководство канала, которым владеет бизнесмен.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко произошел из-за телеканала «1+1», которым владеет предприниматель.
«Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, — это был "1+1". С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день», — прокомментировал Коломойский ситуацию «Украинской правде».
Коломойский утверждает, что Порошенко сам требовал повлиять на руководство канала. Однако бизнесмен неоднократно объяснял, что не влияет на выбор тем сюжетов для эфира.
В состав медиахолдинга «1+1» входят производство «1+1 продакшн», телеканалы «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ». Также группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН и несколько интернет-порталов.
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Комментарии
В мире , Выборы на Украине , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , УНИАН , Украинская правда
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