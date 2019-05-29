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Трамп назвал чрезвычайно успешным свой визит в Японию 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался чрезвычайно удачным. Как написал американский лидер в Twitter, стороны достигли значительного прогресса по ряду вопросов.
"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!" — заявил хозяин Белого дома.
Во вторник Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносец "Кага" — на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда. Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука.
Накануне президент встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , США , Япония
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