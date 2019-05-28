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Украина хочет сменить статус Керченского пролива 

Рамблер + ещё 80 21 минуту назад
Фото: ТАСС
МИД Украины заявил, что намерен добиваться для Керченского пролива статуса международного, сообщает «УНIАН». При этом Киев отмечает важность заключённого договора с Россией, который регулирует пользование проливом и Азовским морем.
Громкое заявление сделала заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.
«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет многие вопросы, в том числе вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — заявила дипломат.
По её словам, из-за уверенности российских политиков в том, что «только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе», Украине необходимо добиться права представлять свои интересы в международном Арбитраже. Зеркаль также отметила важность договора об использовании пролива, заключенного между странами в 2003 году, в котором подчёркивается свобода судоходства.
«Я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции», — отметила замглавы МИД Украины.
Комментарии326
В мире , Армия , Войска , Керченский пролив , МИД , УНИАН
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