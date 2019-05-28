Украина хочет сменить статус Керченского пролива

МИД Украины заявил, что намерен добиваться для Керченского пролива статуса международного, сообщает «УНIАН». При этом Киев отмечает важность заключённого договора с Россией , который регулирует пользование проливом и Азовским морем.

Громкое заявление сделала заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет многие вопросы, в том числе вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — заявила дипломат.

По её словам, из-за уверенности российских политиков в том, что «только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе», Украине необходимо добиться права представлять свои интересы в международном Арбитраже. Зеркаль также отметила важность договора об использовании пролива, заключенного между странами в 2003 году, в котором подчёркивается свобода судоходства.