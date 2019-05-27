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Трамп назвал условие для переговоров с Ираном 

РИА Новости + ещё 7 53 минуты назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение. Такое заявление американский лидер сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает China Global Television Network (CGTN).
"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", — подчеркнул президент США, предположив, что Тегеран "хочет переговоров".
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
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В мире , Видео , США , Синдзо Абэ , Джон Болтон , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , Иран , Тегеран , Япония
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