Его слова приводит Financial Times.
По мнению Коломойского, западные партнеры должны полностью списать стране долги в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией.
«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание», — сказал бизнесмен, обращаясь к США и ЕС.
Ранее Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Он считает, что страна должна последовать примеру Греции или Аргентины, которые реструктурировали долги и у них «все в порядке».