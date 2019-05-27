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Коломойский призвал США и ЕС списать Украине внешний долг 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Reuters
Его слова приводит Financial Times.
По мнению Коломойского, западные партнеры должны полностью списать стране долги в качестве компенсации за страдания во время борьбы с Россией.
«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание», — сказал бизнесмен, обращаясь к США и ЕС.
Ранее Коломойский призывал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Он считает, что страна должна последовать примеру Греции или Аргентины, которые реструктурировали долги и у них «все в порядке».
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В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Financial Times , США
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