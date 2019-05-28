Один из кандидатов в британские премьеры пообещал бесплатные паспорта 3 млн гражданам ЕС

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, в случае своей победы пообещал 3 млн граждан государств-членов Евросоюза , проживавшим на территории Соединенного Королевства в момент референдума 2016 года по выходу из ЕС, бесплатное получение британских паспортов. Об этом во вторник сообщает телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источник в команде министра.

По данным телеканала, на сегодняшний день процесс получения британского подданства обходится соискателям в £1330 (около $1,7 тыс.).

Согласно стандартной процедуре, граждане ЕС, стран Европейской экономической зоны и Швейцарии могут обратиться за получением британских паспортов в случае, если они имеют статус "постоянного резидента", который можно получить после пяти лет проживания на территории Соединенного Королевства. Соискатели должны быть старше 18 лет, владеть английским языком на достаточном уровне, знать историю и культуру Великобритании. Они также должны подтвердить свое дальнейшее желание жить в этой стране или поддерживать с ней близкие отношения.

"То, что предлагает Майкл [Гоув], — стимул для граждан ЕС, подающих документы на проживание [в Великобритании]", — заявил Sky News депутат британского парламента от Консервативной партии Альберто Коста. Официально, по данным телеканала, Гоув объявит о своей инициативе на следующей неделе.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии объявили девять политиков-тори. Еще несколько видных представителей партии рассматривают такую возможность.