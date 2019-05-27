Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки

Норвегии, Финляндии и «Лента.ру» продолжает рассказывать о том, как развлекаются женщины в разных странах мира. До этого речь шла о жительницах Северной Европы. Скандинавия считается образцом гендерного равенства для всего мира. Даже толерантным европейцам жительницы Швеции Дании кажутся слишком независимыми. Зачастую они сами дарят возлюбленным цветы, приглашают на свидания. На этот раз речь пойдет о жительницах Украины . Одни из них, лежа на шезлонгах, потягивают шампанское на дорогостоящих курортах, заваливая Instagram красочными снимками, другие — отправляются за город на шашлыки с семьей и друзьями. Многие мечтают выйти замуж за иностранца, отправляясь в поисках заработка и любви в соседние европейские страны. Пока европейские феминистки стараются делить с супругом даже мужские обязанности, украинские жены все больше загоняют иностранных супругов под каблук.

Стереотипы, борщ и Instagram

«Стереотипы об украинках абсолютно неверные. Начнем с того, что почти половина из них никогда не варила борщ», — рассказывает «Ленте.ру» 23-летняя Дарья, переехавшая в Крым пять лет назад.

Девушка учится в университете на финансиста и мечтает в будущем переехать в Европу. Многие ее подруги уже ездили на всевозможные стажировки и учились по обмену в разных странах ЕС . По ее словам, еще несколько лет назад у нее даже не было загранпаспорта. Все изменилось после отмены европейцами виз для граждан Украины. Теперь они смогли беспрепятственно ездить в разные страны на выходные.

«Многие мои подруги бронируют жилье в хостеле или же в складчину — квартиру, покупают дешевые билеты на самолет либо едут на автобусе. Они смотрят достопримечательности, тусуются, ходят на вечеринки. В общем, ничем не отличаются от обычных европейских женщин», — поясняет девушка.

Если речь идет о более взрослом поколении, то оно на Украине, как считает Дарья, как и в других бывших советских республиках, делится на несколько категорий. Самая обширная — замужние женщины.

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Одни из них добились успехов в карьере. Украинки гордятся, что их страна подарила миру многих известных актеров, работающих сейчас в Голливуде

Помимо голливудских звезд, девушка в особую группу выделяет женщин-политиков, которые прямо или косвенно оказывают влияние на жизнь современной Украины. Одни им завидуют и подражают, другие — боготворят или ненавидят. Они стали не только независимыми, но и самостоятельными женщинами, которых уважают как в стране, так и в мире.

Обеспеченные украинки, которые не связаны с политикой и шоу-бизнесом, тоже ведут довольно гламурный образ жизни. Чтобы развлечься, они отправляются с подругами на шопинг, спа-процедуры, массаж, ходят в рестораны и кафе. Вместе с семьей эти женщины отдыхают за границу. Обычно они живут в больших городах и ни в чем себе не отказывают.

«Те, у кого с достатком дела обстоят хуже, предпочитают устраивать посиделки с друзьями дома, ездят за город на шашлыки, отдыхать предпочитают летом на даче. Среди таких дам есть и те, кто не особо счастливы в браке. Многие из них не работают, сидят дома, все прощая своим непутевым супругам. Есть те, кому это надоело, — они в разводе, воспитывают детей и обычно отчаянно ищут вторую половинку», — рассказывает «Ленте.ру» киевлянка Оксана.

Третий тип — девушки, насмотревшиеся роскошной жизни в соцсетях, по телевизору и в глянцевых журналах и мечтающие стать женой олигарха. Есть и отдельная категория — инстаграмщицы. Одни могут позволить себе роскошную жизнь, выкладывая на страницы снимки в богатых нарядах, на фоне элитных курортов и шикарных автомобилей. Другие в погоне за лайками арендуют специальные фотостудии, чтобы создать видимость красивой виртуальной жизни. Они рассказывают, что большое количество лайков, подписчиков и комментариев приносят удовольствие и повышает самооценку.

Многие подрабатывают блогерством, кто-то на это живет. Украинки показывают подписчикам, чем занимаются: ходят на фитнес, посещают всевозможные мастер-классы и тренинги, просто тусуются. Многие на полную катушку используют всевозможные достижения современной пластической хирургии: губы, грудь, ягодицы, живот, лицо — предмет их постоянной заботы и дело рук дорогих врачей.

Мамы-блогеры стараются создать образ идеальной семьи. Компании, производящие товары домашнего обихода, с удовольствием платят за рекламу в таких блогах.

«Я уеду жить в Лондон»

Из-за низких зарплат многие женщины начинают смотреть в сторону более благополучных в финансовом плане европейских стран.

«Зарплаты на Украине в разы ниже, чем, например, в России, неудивительно, что многие хотят уехать», — поясняет Даша.

Помимо этого, играет роль гендерное неравенство: число женщин в стране на три миллиона превышает число мужчин. Алкоголь, наркотики и многие другие факторы делают свое дело — в результате многие украинки мечтают выйти замуж за иностранца.

В отличие от западных сверстниц, украинские девушки подвержены такому социокультурному влиянию, как care pressure — на них оказывают давление бабушки, мамы, подруги, призывая как можно скорее связать себя отношениями. «Ты можешь идти куда-нибудь и встретить какую-нибудь подругу мамы или знакомую бабушки, которая прямо в лоб начинает забрасывать тебя вопросами:

»Ты замужем?», «Нет? А почему?», «Ну, а парень хотя бы есть?», «Ты давай с этим не тяни!».

В больших городах ситуация меняется, однако во многих частях страны остается прежней. Если на Западе подобные расспросы считаются табу и моветоном, то в странах постсоветского пространства это стало чем-то вроде нормы.

Секс-туризм

Те женщины, которые мечтают жить богато, но не могут найти высокооплачиваемую работу, начинают оказывать интимные услуги.

«Мужчины из других стран приезжают и разбирают наших девушек — кто-то на ночь, кто-то на всю жизнь», — жалуется Александр.

Его слова подтверждает информация Международной организации миграции. В последние несколько лет наряду с Россией, Молдавией, Албанией и Нигерией Украина входит в лидеры по поставке секс-работниц в страны Европейского союза.

«Раньше многие турецкие мужчины ездили вот так в Россию, однако сейчас могут на выходные отправиться на Украину, чтобы весело провести время», — рассказывает житель Анкары 43-летний Ильхан.

Всплеск секс-туризма начался на Украине еще в 2012 году — во время «Евро-2012». Как писали британские СМИ, очередная волна такого вида туризма связана с тем, что в страну стали летать европейские лоукостеры. Впрочем, издания предпочитают избегать термина «секс-туризм», называя происходящее бурными молодежными вечеринками с красивыми украинскими девушками.

СМИ сравнивали цены на услуги девушек легкого поведения. Так, например, выяснилось, что в Великобритании один час интимных услуг стоит около 300 евро, в Польше эта сумма в два раза ниже, на Украине — сумма ниже в десять раз.

Киев привлекает молодых иностранцев низкими ценами на еду, отели, алкоголь и довольно дешевыми по западным меркам интимными услугами. После отмены виз для въезда в ЕС потоки украинок хлынули в Европу, но есть и те, кто предпочитает работать в своей стране. Некоторые депутаты и вовсе предлагали легализовать секс-туризм, поскольку это «даст гарантии соцзащиты, физической безопасности, а также направит деньги в бюджет».

Дарья согласна, что в последнее время в государстве стало очень много туристов из Турции — между странами отсутствует визовый режим, въезжать можно по внутренним паспортам.

«Видишь турецких мужчин где-нибудь на Крещатике или на Бессарабке — они либо уже гуляют с нашими женщинами, либо рыщут в поисках доступных развлечений. Вот бы к нам инвесторы из западных стран так ездили, как турки за девочками», — сетует она.

По словам жителя Анкары Ильхана, многие турецкие мужчины без оглядки влюбляются в украинок и увозят их с собой на родину. Они становятся прекрасными женами: быстро осваивают турецкий, хорошо готовят, воспитывают детей. Впрочем, некоторые его европейские друзья жалуются, что вначале украинские супруги ведут себя очень нежно и ласково, а потом, уже выйдя замуж, начинают командовать.

«Сложно представить, чтобы где-нибудь в Западной Европе жены начинали указывать, что надеть или как это сделать. Они уважительно относятся к тому, что их мужья — люди взрослые. Украинские жены, напротив, любят все держать под контролем. Они могут, например, сказать: «Немедленно сними этот ужасный галстук, иначе я никуда с тобой не пойду», — признается турок.