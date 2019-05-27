«Лента.ру» продолжает рассказывать о том, как развлекаются женщины в разных странах мира. До этого речь шла о жительницах Северной Европы. Скандинавия считается образцом гендерного равенства для всего мира. Даже толерантным европейцам жительницы Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании кажутся слишком независимыми. Зачастую они сами дарят возлюбленным цветы, приглашают на свидания. На этот раз речь пойдет о жительницах Украины. Одни из них, лежа на шезлонгах, потягивают шампанское на дорогостоящих курортах, заваливая Instagram красочными снимками, другие — отправляются за город на шашлыки с семьей и друзьями. Многие мечтают выйти замуж за иностранца, отправляясь в поисках заработка и любви в соседние европейские страны. Пока европейские феминистки стараются делить с супругом даже мужские обязанности, украинские жены все больше загоняют иностранных супругов под каблук.
Стереотипы, борщ и Instagram
«Стереотипы об украинках абсолютно неверные. Начнем с того, что почти половина из них никогда не варила борщ», — рассказывает «Ленте.ру» 23-летняя Дарья, переехавшая в Крым пять лет назад.
Девушка учится в университете на финансиста и мечтает в будущем переехать в Европу. Многие ее подруги уже ездили на всевозможные стажировки и учились по обмену в разных странах ЕС. По ее словам, еще несколько лет назад у нее даже не было загранпаспорта. Все изменилось после отмены европейцами виз для граждан Украины. Теперь они смогли беспрепятственно ездить в разные страны на выходные.
«Многие мои подруги бронируют жилье в хостеле или же в складчину — квартиру, покупают дешевые билеты на самолет либо едут на автобусе. Они смотрят достопримечательности, тусуются, ходят на вечеринки. В общем, ничем не отличаются от обычных европейских женщин», — поясняет девушка.
Если речь идет о более взрослом поколении, то оно на Украине, как считает Дарья, как и в других бывших советских республиках, делится на несколько категорий. Самая обширная — замужние женщины.
Triumph Essence
Одни из них добились успехов в карьере. Украинки гордятся, что их страна подарила миру многих известных актеров, работающих сейчас в Голливуде.
«Когда речь заходит о знаменитостях с украинскими корнями, они сразу вспомнят одесских бабушек в роду Сильвестра Сталлоне, Лив Тайлер, Стивена Спилберга, Ленни Кравица, Дастина Хоффмана, Чака Паланика, гордятся достижениями Милы Йовович, Ольги Куриленко, Милы Кунис», — рассказывает Даша.
Помимо голливудских звезд, девушка в особую группу выделяет женщин-политиков, которые прямо или косвенно оказывают влияние на жизнь современной Украины. Одни им завидуют и подражают, другие — боготворят или ненавидят. Они стали не только независимыми, но и самостоятельными женщинами, которых уважают как в стране, так и в мире.
Обеспеченные украинки, которые не связаны с политикой и шоу-бизнесом, тоже ведут довольно гламурный образ жизни. Чтобы развлечься, они отправляются с подругами на шопинг, спа-процедуры, массаж, ходят в рестораны и кафе. Вместе с семьей эти женщины отдыхают за границу. Обычно они живут в больших городах и ни в чем себе не отказывают.
«Те, у кого с достатком дела обстоят хуже, предпочитают устраивать посиделки с друзьями дома, ездят за город на шашлыки, отдыхать предпочитают летом на даче. Среди таких дам есть и те, кто не особо счастливы в браке. Многие из них не работают, сидят дома, все прощая своим непутевым супругам. Есть те, кому это надоело, — они в разводе, воспитывают детей и обычно отчаянно ищут вторую половинку», — рассказывает «Ленте.ру» киевлянка Оксана.
Третий тип — девушки, насмотревшиеся роскошной жизни в соцсетях, по телевизору и в глянцевых журналах и мечтающие стать женой олигарха. Есть и отдельная категория — инстаграмщицы. Одни могут позволить себе роскошную жизнь, выкладывая на страницы снимки в богатых нарядах, на фоне элитных курортов и шикарных автомобилей. Другие в погоне за лайками арендуют специальные фотостудии, чтобы создать видимость красивой виртуальной жизни. Они рассказывают, что большое количество лайков, подписчиков и комментариев приносят удовольствие и повышает самооценку.
Многие подрабатывают блогерством, кто-то на это живет. Украинки показывают подписчикам, чем занимаются: ходят на фитнес, посещают всевозможные мастер-классы и тренинги, просто тусуются. Многие на полную катушку используют всевозможные достижения современной пластической хирургии: губы, грудь, ягодицы, живот, лицо — предмет их постоянной заботы и дело рук дорогих врачей.
Мамы-блогеры стараются создать образ идеальной семьи. Компании, производящие товары домашнего обихода, с удовольствием платят за рекламу в таких блогах.
«Я уеду жить в Лондон»
Из-за низких зарплат многие женщины начинают смотреть в сторону более благополучных в финансовом плане европейских стран.
«Зарплаты на Украине в разы ниже, чем, например, в России, неудивительно, что многие хотят уехать», — поясняет Даша.
Помимо этого, играет роль гендерное неравенство: число женщин в стране на три миллиона превышает число мужчин. Алкоголь, наркотики и многие другие факторы делают свое дело — в результате многие украинки мечтают выйти замуж за иностранца.
В отличие от западных сверстниц, украинские девушки подвержены такому социокультурному влиянию, как care pressure — на них оказывают давление бабушки, мамы, подруги, призывая как можно скорее связать себя отношениями. «Ты можешь идти куда-нибудь и встретить какую-нибудь подругу мамы или знакомую бабушки, которая прямо в лоб начинает забрасывать тебя вопросами:
»Ты замужем?», «Нет? А почему?», «Ну, а парень хотя бы есть?», «Ты давай с этим не тяни!».
В больших городах ситуация меняется, однако во многих частях страны остается прежней. Если на Западе подобные расспросы считаются табу и моветоном, то в странах постсоветского пространства это стало чем-то вроде нормы.
Секс-туризм
Те женщины, которые мечтают жить богато, но не могут найти высокооплачиваемую работу, начинают оказывать интимные услуги.
«Мужчины из других стран приезжают и разбирают наших девушек — кто-то на ночь, кто-то на всю жизнь», — жалуется Александр.
Его слова подтверждает информация Международной организации миграции. В последние несколько лет наряду с Россией, Молдавией, Албанией и Нигерией Украина входит в лидеры по поставке секс-работниц в страны Европейского союза.
«Раньше многие турецкие мужчины ездили вот так в Россию, однако сейчас могут на выходные отправиться на Украину, чтобы весело провести время», — рассказывает житель Анкары 43-летний Ильхан.
Всплеск секс-туризма начался на Украине еще в 2012 году — во время «Евро-2012». Как писали британские СМИ, очередная волна такого вида туризма связана с тем, что в страну стали летать европейские лоукостеры. Впрочем, издания предпочитают избегать термина «секс-туризм», называя происходящее бурными молодежными вечеринками с красивыми украинскими девушками.
СМИ сравнивали цены на услуги девушек легкого поведения. Так, например, выяснилось, что в Великобритании один час интимных услуг стоит около 300 евро, в Польше эта сумма в два раза ниже, на Украине — сумма ниже в десять раз.
Киев привлекает молодых иностранцев низкими ценами на еду, отели, алкоголь и довольно дешевыми по западным меркам интимными услугами. После отмены виз для въезда в ЕС потоки украинок хлынули в Европу, но есть и те, кто предпочитает работать в своей стране. Некоторые депутаты и вовсе предлагали легализовать секс-туризм, поскольку это «даст гарантии соцзащиты, физической безопасности, а также направит деньги в бюджет».
Дарья согласна, что в последнее время в государстве стало очень много туристов из Турции — между странами отсутствует визовый режим, въезжать можно по внутренним паспортам.
«Видишь турецких мужчин где-нибудь на Крещатике или на Бессарабке — они либо уже гуляют с нашими женщинами, либо рыщут в поисках доступных развлечений. Вот бы к нам инвесторы из западных стран так ездили, как турки за девочками», — сетует она.
По словам жителя Анкары Ильхана, многие турецкие мужчины без оглядки влюбляются в украинок и увозят их с собой на родину. Они становятся прекрасными женами: быстро осваивают турецкий, хорошо готовят, воспитывают детей. Впрочем, некоторые его европейские друзья жалуются, что вначале украинские супруги ведут себя очень нежно и ласково, а потом, уже выйдя замуж, начинают командовать.
«Сложно представить, чтобы где-нибудь в Западной Европе жены начинали указывать, что надеть или как это сделать. Они уважительно относятся к тому, что их мужья — люди взрослые. Украинские жены, напротив, любят все держать под контролем. Они могут, например, сказать: «Немедленно сними этот ужасный галстук, иначе я никуда с тобой не пойду», — признается турок.