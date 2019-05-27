Новым президентом Литвы стал независимый экономист Гитанас Науседа

Независимый экономист Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы . По данным после подсчета голосов почти со всех участков, он набрал более 70 процентов.

Его соперница, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , получила меньше 28 процентов. Она поздравила Науседу с победой и признала поражение.

Избранный президент уже упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений пока ждать не стоит.

В первом туре президентских выборов 12 мая Науседа набрал 30,94 голосов. Его немного обошла Шимоните, которую поддержали 31,31 процента избирателей.