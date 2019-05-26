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Яценюк призвал требовать созыва Совбеза ООН после трибунала по морякам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что президент Владимир Зеленский должен требовать немедленного созыва Совета безопасности ООН из-за реакции РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.
"…Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам организации: если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда. Обращаюсь к президенту Зеленскому — требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи (G7 — Прим. ред.) и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово", — написал Яценюк на своей странице в Facebook.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Арсений Яценюк , Владимир Путин , МИД , ЕС , Совбез ООН , ООН , СБУ , Москва
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