СМИ: скандальное видео с вице-канцлером Австрии купила и передала СМИ арт-группа из ФРГ

Немецкая арт-группа "Центр политической красоты" играла ключевую роль в публикации скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил в воскресенье телеканал ZDF.

Его менеджер сослался на участника проекта, в рамках которого использовались скрытые камеры. Согласно этим данным, арт-группа приобрела видео у лиц, причастных к его производству, и впоследствии передала журналу Spiegel и газете Suddeutsche Zeitung, которые и опубликовали материал.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.