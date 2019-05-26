Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: скандальное видео с вице-канцлером Австрии купила и передала СМИ арт-группа из ФРГ 

ТАСС 40 минут назад
Фото: EPA
Немецкая арт-группа "Центр политической красоты" играла ключевую роль в публикации скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщил в воскресенье телеканал ZDF.
«Актриса или проститутка?»: Кудрявцеву обвинили в кризисе в Австрии
Его менеджер сослался на участника проекта, в рамках которого использовались скрытые камеры. Согласно этим данным, арт-группа приобрела видео у лиц, причастных к его производству, и впоследствии передала журналу Spiegel и газете Suddeutsche Zeitung, которые и опубликовали материал.
Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.
В результате в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.
ТАСС: последние новости
Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить на Украине дефолт Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ в День независимости В Литве пройдут второй тур выборов президента и выборы в Европарламент
Комментарии1
В мире , Себастьян Курц , Spiegel , Австрия , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции219
Землетрясение в Перу сняли на видео1
Две яхты столкнулись в Каннах, есть погибший21
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего292
Министра уволили из-за прошедших по Батуми детей из РФ3
Видео
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
00:31
Замаскированный под Су-57 истребитель США попал на видео
Армия Оружие
03:16
Все имущество Порошенко захотели арестовать
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение