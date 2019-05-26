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Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе отправил в отставку министра образования, культуры и спорта республики Ингу Шамилишвили. Причина в том, что в воскресенье, 26 мая, когда Грузия (в состав которой входит Аджария) празднует День независимости, по улицам Батуми торжественно прошагал детский ансамбль из РФ, и юные артисты скандировали: "Россия, Россия!"
Об отставке министра премьер сам сообщил в телеэфире. Сперва он поздравил соотечественников с национальным праздником, отметив, что "борьба за независимость продолжается и сегодня". Его слова приводит ТАСС.
Комментируя шествие российского детского ансамбля, Рижвадзе заявил, что часть ответственности за это ложится на министерство образования Аджарии, поэтому он принял решение об увольнении министра Шамилишвили.
Детский ансамбль из Ростова-на-Дону приехал в Батуми по приглашению Минобразования Аджарии для участия в международном фольклорном фестивале. Он проводится в республике уже несколько лет, но дети из России участвуют в мероприятии впервые. Фестиваль открывается шествием, в котором принимают участие приглашенные коллективы.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений: Тбилиси разорвал их в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Комментарии3
В мире , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Батуми
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