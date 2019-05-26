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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт 

Lenta.ru + ещё 3 34 минуты назад
Фото: Reuters
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его слова приводятся в статье Financial Times под заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».
По мнению Коломойского, Киев мог бы последовать примеру Греции или Аргентины, которые также объявляли дефолт по внешнему долгу.
«Это пример для Украины», — сказал предприниматель, предположив, что в случае невыполнения внешних обязательств украинской стороне нечего опасаться, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них «все в порядке».
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В мире , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Financial Times
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