СМИ: Нила Ушакова избрали в Европарламент

Жданок уже была европарламентарием, но в прошлом году отказалась от мандата, чтобы участвовать в выборах в сейм Латвии. Однако Центризбирком не допустил её к выборам, так как до распада СССР она работала в структурах Компартии Латвийской ССР. Русский союз не прошёл в сейм, не преодолев 5-процентный барьер. Сейчас, по данным портала, он получил больше 6 процентов голосов.

Нил Ушаков 5 апреля был отстранён от поста мэра Риги решением министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце. Его оппоненты воспользовались коррупционным скандалом в городском транспортном предприятии «Ригас сатиксме» для его отстранения.

Ушаков обжаловал в суде решение министра. Сейчас на выборах в Европарламент его партия получила по предварительным данным 18 процентов, это второй результат после «Нового Единства» (26 процентов).

Активность латвийских избирателей на нынешних выборах в ЕП составила лишь 32,13 процентов.