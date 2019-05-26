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СМИ: Нила Ушакова избрали в Европарламент 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: FACEBOOK
На субботних выборах в Европарламент от Латвии в число восьми избранных от республики депутатов вошли лидер социал-демократической партии «Согласие», бывший мэр Риги Нил Ушаков и председатель Русского союза Татьяна Жданок. Об этом сообщает портал rus.delfi.lv.
Жданок уже была европарламентарием, но в прошлом году отказалась от мандата, чтобы участвовать в выборах в сейм Латвии. Однако Центризбирком не допустил её к выборам, так как до распада СССР она работала в структурах Компартии Латвийской ССР. Русский союз не прошёл в сейм, не преодолев 5-процентный барьер. Сейчас, по данным портала, он получил больше 6 процентов голосов.
Нил Ушаков 5 апреля был отстранён от поста мэра Риги решением министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце. Его оппоненты воспользовались коррупционным скандалом в городском транспортном предприятии «Ригас сатиксме» для его отстранения.
Ушаков обжаловал в суде решение министра. Сейчас на выборах в Европарламент его партия получила по предварительным данным 18 процентов, это второй результат после «Нового Единства» (26 процентов).
Активность латвийских избирателей на нынешних выборах в ЕП составила лишь 32,13 процентов.
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Комментарии
В мире , Прибалтика , Татьяна Жданок , Нил Ушаков , Европарламент , Центризбирком России , Латвия
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