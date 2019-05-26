Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Об этом он написал в своём Facebook

Зеленский сообщил, что изучил ситуацию о задержании парня и девушки, устроивших против него протест в городе Ровно. По его словам, «никакого задержания не было», но полицейские могли «действовать мягче».