В НАТО заявили о возможности спасти ДРСМД

Столтенберг добавил, что Договор еще не поздно спасти, однако «времени остается все меньше». При этом необходима политическая воля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сообщил в интервью газете Welt am Sonntag.

В частности Столтенберг добавил, что договор еще не поздно спасти, однако «времени остается все меньше».

«Мы не стремимся к новой гонке вооружений и не хотим новой холодной войны», — сообщил он.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что альянс сумеет провести достойную доверия и эффективную политику устрашения потенциального противника «в мире без ДРСМД».

Кроме того генсек НАТО отметил, что ответ Североатлантического альянса на прекращение действия ДРСМД будет «соразмерным, скоординированным и будет носить оборонительный характер».

Столтенберг сообщил, что в числе мер могут быть такие, как заключение нового договора о контроле над вооружениями, либо же новые военные ответы в области обычных вооружений.

«НАТО не намерена размещать в Европе новое ядерное оружие», — подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что в настоящее время Китай становится все сильнее в военном отношении.

«Они инвестируют все больше денег в развитие вооружений, в том числе атомного оружия. Некоторые страны НАТО считают, что было бы разумно подключить Китай к новой системе по контролю над вооружениями», — заключил он.