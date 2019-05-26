Депутат французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал восстановить отношения с Россией. Соответствующее он направил обращение министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану.
Он напомнил, что комиссия, которая расследовала вероятное российское вмешательство в выборы в США, не нашла весомых доказательств. Это, предположил депутат, хоть и не было основной причиной введения санкций против России, однако могло повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения.
Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? — цитирует текст письма RT.
Жозе Эврар призвал возобновить диалог с Россией. По его мнению, это единственный рациональный путь развития международных отношений.
Санкции западными странами были введены в 2014 году после присоединения к России Крумского полуострова. В ответ были введены контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон неоднократно продлевались и расширялись.
Ранее News.ru писал, что Сбербанк выяснил, как могут повлиять на экономику различные санкции. Специалисты провели оценку факторов риска, связанных с различными вариантами и комбинациями подобных ограничений.