Французский депутат призвал прекратить антироссийскую истерию

Депутат французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал восстановить отношения с Россией . Соответствующее он направил обращение министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану

Он напомнил, что комиссия, которая расследовала вероятное российское вмешательство в выборы в США , не нашла весомых доказательств. Это, предположил депутат, хоть и не было основной причиной введения санкций против России, однако могло повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения.

Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? — цитирует текст письма RT.

Жозе Эврар призвал возобновить диалог с Россией. По его мнению, это единственный рациональный путь развития международных отношений.

Санкции западными странами были введены в 2014 году после присоединения к России Крумского полуострова. В ответ были введены контрсанкции. С тех пор ограничительные меры с обеих сторон неоднократно продлевались и расширялись.