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Посол США призвал китайские власти к диалогу с Далай-ламой 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Посол США в Китае Терри Брэнстад считает, что китайские власти должны начать диалог с Далай-ламой, которого не признают в азиатском государстве. С таким призывом Брэнстад выступил во время первой за два года поездки в Тибет, сообщили в субботу в американском посольстве в КНР.
" [Брэнстад] призвал правительство Китая к участию без каких-либо условий в конструктивном диалоге с Далай-ламой или его представителями, к поиску решения, которое отменит все противоречия", — указывается в распространенном посольством заявлении.
Также посол выразил обеспокоенность в связи со вмешательством Китая в религиозные дела Тибета. "Он отметил, что обеспокоен вмешательством китайского правительства в свободу вероисповедания тибетских буддистов", — сказано в тексте.
В тибетском буддизме школы гелугпа Далай-лама считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары — божества сострадания. Процесс передачи (тулку) от умершего Далай-ламы некоему ребенку продолжается несколько лет и сопровождается рядом верификационных обрядов, которые проводятся под надзором авторитетных лам.
Нынешний Далай-лама XIV с 1959 года, когда он покинул Тибет после поражения антикитайского восстания, живет в своей резиденции в индийском городе Дхармсала. Его встречи с западными лидерами, выступления на мероприятиях, в ходе которых поднимаются темы более широкой автономии для Тибета и расширения его территориальных пределов, вызывают резко отрицательную реакцию у китайского руководства.
Далай-лама рассматривается в Китае как "сепаратист, угрожающий единству нации". В ноябре прошлого года он посетил Монголию, что вызвало резко отрицательную реакцию в Пекине. Прежде МИД КНР требовал от Индии "прекратить использовать Далай-ламу, поскольку это наносит ущерб отношениям двух стран".
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В мире , Азия , США , МИД , Китай
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