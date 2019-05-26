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Японский журналист пожаловался на «дискомфорт» из-за Дня Победы в России 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Р-Спорт
Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне. Такое мнение высказал журналист Юити Онода в своей статье в японской консервативной газете Sankei Shimbun.
В этот день по всей России проходят военные парады, повсюду можно увидеть людей с флажками, который символизируют победу, пишет автор. При этом он отмечает, что Россия и Япония имеют разные позиции по отношению ко Второй мировой войне, частью которой является Великая Отечественная война.
"В Японии 15 августа (день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне. — прим. ред.) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское "праздничное настроение" вызывает некий дискомфорт", — заявляет Онода.
По его мнению, в России, где якобы "мало опор для народной сплоченности", День Победы позволяет властям "создать атмосферу национального престижа".
Япония принимала участие во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии, отметившись военными преступлениями в оккупированных ею странами Азии. В начале августа 1945 года СССР в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и вступил в войну с Японией. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между Токио и Москвой так и не был подписан, что до сих пор омрачает отношения между Россией, правопреемницей СССР, и Японией.
Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мира с Россией.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Комментарии15
В мире , Азия , Общество , День Победы , Япония
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