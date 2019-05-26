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Трамп обжалует решение суда, по строительству стены на границе с Мексикой 

РИА Новости + ещё 5 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что обжалует решение суда, заблокировавшего выделение средств на строительство участков стены на границе с Мексикой.
Ранее федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров на границе с Мексикой.
"Другой активист, назначенный (экс-президентом США Бараком) Обамой, только что вынес решение против нас (администрации США — ред.) по участку южной стены, которая уже строится. Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!" — написал Трамп у себя в Twitter.
Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.
Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Администрация США , Мексика
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