Гуайдо отказался от диалога с Мадуро 

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в республике. Об этом сообщает El Nacional.
По его словам, данные встречи должны привести к смене власти в Венесуэле.
Он также добавил, что не ведет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Гуайдо подчеркнул, что оппозиция вернется на улицы Каракаса, если встречи по урегулированию не дадут результата.
Ранее Гуайдо рассказал о страхе Мадуро перед его высказываниями.