Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуайдо отказался от диалога с Мадуро 

Газета.Ru + ещё 18 15 минут назад
Фото: globallookpress.com
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в республике. Об этом сообщает El Nacional.
По его словам, данные встречи должны привести к смене власти в Венесуэле.
Он также добавил, что не ведет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Гуайдо подчеркнул, что оппозиция вернется на улицы Каракаса, если встречи по урегулированию не дадут результата.
Ранее Гуайдо рассказал о страхе Мадуро перед его высказываниями.
Газета.Ru: последние новости
Новый император Японии принял Трампа Появился первый прогноз распределения мест в новом ЕП Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»181
Безруков отчитал шельмующих Россию коллег24
Максакова сделала заявление об убийстве мужа15
Власти предложат россиянам сдавать бутылки41
Будущий глава Литвы призвал изменить отношение к России8
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение