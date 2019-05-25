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Саакашвили открыл в США завод по производству чачи 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили открыл завод в городе Морисвилл (Пенсильвания) по производству чачи David’s Distillery под названием «Чача Лазики», сообщает Verelq News со ссылкой на «Грузия Online».
На своей странице Facebook Михаил Саакашвили опубликовал видео открытия завода со статусом: «Еле дали открыть завод. У меня была ломка открыть что-нибудь!»
Грузинская чача для американского рынка будет изготовляться из калифорнийского винограда. Завод сможет производить несколько тонн чачи в день.
На открытие завода пришли живущие в Америке грузины. В своем выступлении перед ними Саакашвили назвал Грузию «кулинарной сверхдержавой».
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В мире , Михаил Саакашвили , Грузия , США
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