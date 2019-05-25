Twitter заблокировал противников Трампа

Дональда Трампа. Братья Эд и Брайан Крассенштейн больше не смогут пользоваться социальной сетью Twitter. Они критиковали президента Соединённых Штатов

Такое решение приняли в компании из-за поддельных аккаунтов. В организации сочли, что пользователи создавали дополнительные страницы для усиленного давления на главу государства, передаёт Deadline.

Правила Twitter распространяются на всех, — подчеркнули в соцсети.

В сумме у них был 1 млн 625 тысяч подписчиков. Один из попавших под блокировку заявил, что не нарушал правила системы, однако Twitter имеет право на подобное решение.

Они имеют право забанить того, кого хотят. Чего они не должны делать, так это распространять наши имена снова и снова, — написал Эд в своём Facebook.