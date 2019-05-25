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Twitter заблокировал противников Трампа 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press
Братья Эд и Брайан Крассенштейн больше не смогут пользоваться социальной сетью Twitter. Они критиковали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Такое решение приняли в компании из-за поддельных аккаунтов. В организации сочли, что пользователи создавали дополнительные страницы для усиленного давления на главу государства, передаёт Deadline.
Правила Twitter распространяются на всех, — подчеркнули в соцсети.
В сумме у них был 1 млн 625 тысяч подписчиков. Один из попавших под блокировку заявил, что не нарушал правила системы, однако Twitter имеет право на подобное решение.
Они имеют право забанить того, кого хотят. Чего они не должны делать, так это распространять наши имена снова и снова, — написал Эд в своём Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники социальной сети Facebook удалили около 80 страниц и 230 аккаунтов, публиковавших фальшивые новости. Они действовали с целью влияния на результат выборов в Европарламент. Через них распространялись данные, внушающие людям страх перед мигрантами и хорошее отношение к правым политикам. В общей сложности на заблокированные страницы было подписано около шести млн человек.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Европарламент
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