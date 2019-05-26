Украинского министра оскорбила «кацапская мова» Зеленского

Выступая на конференции iForum Зеленский сказал, что чиновники и инновации — «это два разных мира», напоминает РБК.

«Чиновники используют только четыре слова: «инновации», «диджитализация», если смогу выговорить, «гиперлуп» и «Илон Маск», — сказал Зеленский.

Он добавил, что без инноваций у страны не будет перспектив, а имеющиеся перед государством вызовы не отменяют необходимости думать о будущем.

Омелян же на свой странице в Facebook указал, что правильно говорить не «диджитализация», а «дигитализация», или же «цифровизація», если по-украински.

«И, извините, что на украинском, потому что на кацапской мове чиновнику не пристало говорить, тем более президенту», — написал он в соцсети.

Министр добавил, что инновации на Украине развиваются, в том числе есть проекты по дронам, интеллектуальным транспортным системам, сетям 5G.