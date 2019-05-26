Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в использовании русского языка, после того как глава государства раскритиковал чиновников за неинновационность и оторванность от инноваций.
Выступая на конференции iForum Зеленский сказал, что чиновники и инновации — «это два разных мира», напоминает РБК.
«Чиновники используют только четыре слова: «инновации», «диджитализация», если смогу выговорить, «гиперлуп» и «Илон Маск», — сказал Зеленский.
Он добавил, что без инноваций у страны не будет перспектив, а имеющиеся перед государством вызовы не отменяют необходимости думать о будущем.
Омелян же на свой странице в Facebook указал, что правильно говорить не «диджитализация», а «дигитализация», или же «цифровизація», если по-украински.
«И, извините, что на украинском, потому что на кацапской мове чиновнику не пристало говорить, тем более президенту», — написал он в соцсети.
Министр добавил, что инновации на Украине развиваются, в том числе есть проекты по дронам, интеллектуальным транспортным системам, сетям 5G.
«Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем как критиковать работу других людей, придумай что-то свое и разберись в сроках», — добавил он.