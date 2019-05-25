Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН

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Решение трибунала ООН: РФ и Украина отреагировали по-разному 

Рамблер 36 минут назад
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала в своем фейсбуке, что в Киеве ждут от России исполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, обязавшего Москву освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир, а также оба катера, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит распоряжение трибунала», — написала Зеркаль.
Российский МИД уже отреагировал на решение трибунала. В заявлении ведомства говорится, что у Международного трибунала ООН по морскому праву нет «юрисдикции рассматривать данную ситуацию».
Трибунал ООН выставил требование России
«На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию», — говорится на сайте МИД.
В заявлении также отмечается, что избежать возникновения подобной ситуации «можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе».
"Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — добавили в МИД РФ.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , МИД , ООН , Москва
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