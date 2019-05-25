Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН

Решение трибунала ООН: РФ и Украина отреагировали по-разному

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала в своем фейсбуке, что в Киеве ждут от России исполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, обязавшего Москву освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир, а также оба катера, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит распоряжение трибунала», — написала Зеркаль.

Российский МИД уже отреагировал на решение трибунала. В заявлении ведомства говорится, что у Международного трибунала ООН по морскому праву нет «юрисдикции рассматривать данную ситуацию».

«На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию», — говорится на сайте МИД.

В заявлении также отмечается, что избежать возникновения подобной ситуации «можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе».