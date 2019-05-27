Ведущие партии впервые в истории потеряли большинство в Европарламенте

Европейская народная партия и социал-демократы впервые в истории потеряли совместное большинство в Европарламенте , свидетельствуют предварительные результаты выборов.

ЕНП потеряла 39 кресел, получив только 178 мест (из 751), «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» потерял 34 мандата, оставшись с 152, передает ТАСС.

Таким образом, объединение этих двух партий не набирает необходимых для большинства 376 мандатов, хотя прежде им всегда удавалось преодолеть эту отметку.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, представляющая «Альянс либералов и демократов за Европу», заявила, что «все изменилось — большинство больше не в руках двух партий».

Кроме того, ЕП снизил ожидания по числу мандатов для евроскептиков и националистов. Две фракции могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, передает РИА «Новости».