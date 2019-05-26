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Киев пригрозил России гамбургскими санкциями 

Lenta.ru + ещё 92 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина будет требовать от Берлина введения новых антироссийских санкций в случае отказа Москвы подчиниться решению Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе. Об этом агентству «Укринформ» заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, Украина одержала «убедительную дипломатическую победу» и получила мощный дополнительный международно-правовой козырь в деле освобождения моряков.
«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских (по месту заседания трибунала — прим «Ленты.ру») — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Москва должна освободить три украинских корабля и 24 моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В МИД России ответили, что рассмотрение данного инцидента не входит в юрисдикцию международного арбитража.
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в российской акватории Керченского пролива три украинских корабля, которые не реагировали на требования остановиться. Было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы, а все 24 моряка, находившиеся на судах — арестованы. Киев счел действия Москвы актом военной агрессии, в ряде областей Украины было введено военное положение.
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В мире , Армия , Украина , cанкции , Керченский пролив , МИД , ООН , Укринформ , Lenta.ru
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