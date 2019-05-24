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Названа дата возвращения Саакашвили на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину в среду, 29 мая.
«Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину уже в ближайшие дни. Его прилет ожидается в среду, 29 мая», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство UNN.
Напомним, в мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство.
Но летом 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а 12 февраля 2018 года его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.
Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года, но 22 мая 2019 года он попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , ИТАР-ТАСС , Грузия
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