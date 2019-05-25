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«Актриса или проститутка?»: Кудрявцева отреагировала на обвинения австрийских СМИ 

Рамблер + ещё 16 51 минуту назад
Телеведущая Лера Кудрявцева внезапно обнаружила себя на первой полосе одной из австрийских газет. Издание Österreich Zeitung проиллюстрировало ее фотографией публикацию о похождениях вице-канцлера страны Хайнце-Кристиана Штрахе, недавно со скандалом ушедшего в отставку.
В публикации говорится, что Штрахе мог встречаться с «проституткой», за услуги которой якобы заплатил 600 тысяч евро.
«Актриса или проститутка?», говорится в подзаголовке. В материале указаны имя и возраст Кудрявцевой.
«Really? Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет. Одна из газет #Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде», — написала Кудрявцева в своем инстаграме.
Вице-канцлер страны, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе неделю назад ушел отставку после публикации видеозаписи его встречи с некой россиянкой Аленой Макаровой и попытках договориться с ней о поддержке в обмен на преференции в бизнесе, связанные с госконтрактами.
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В мире , Видео , Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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