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Кандидаты в президенты Литвы высказались об отношении к России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 50 минут назад
Фото: Reuters
Экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, которые вышли во второй тур президентских выборов в Литве, рассказали, что думают об отношениях с Россией.
Науседа выступил против «слишком резкой полемики» с Москвой. Он подчеркнул, что нельзя «закрыть все двери с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Шимоните «не видит никаких причин для того, чтобы менять курс в отношениях с Россией, потому что в ней ничего не изменилось». Однако «в более широком плане» Литве «придется готовиться к переговорам с Россией в будущем».
В первом туре Науседа набрал 30,94% голосов избирателей, Шимоните — 31,13% (разница — 5 тыс. 323 голоса).
Одновременно граждане избирают депутатов Европарламента.
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В мире , Прибалтика , Ингрида Шимоните , Европарламент , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Литва , Москва
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