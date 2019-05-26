Кандидаты в президенты Литвы высказались об отношении к России

Экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните , которые вышли во второй тур президентских выборов в Литве , рассказали, что думают об отношениях с Россией

Науседа выступил против «слишком резкой полемики» с Москвой . Он подчеркнул, что нельзя «закрыть все двери с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Шимоните «не видит никаких причин для того, чтобы менять курс в отношениях с Россией, потому что в ней ничего не изменилось». Однако «в более широком плане» Литве «придется готовиться к переговорам с Россией в будущем».

В первом туре Науседа набрал 30,94% голосов избирателей, Шимоните — 31,13% (разница — 5 тыс. 323 голоса).