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Представитель Зеленского признал невозможность отказа от торговли с Россией 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Мазуркевич
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
"Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу", — сказал Герус, отвечая на вопрос ведущего, возможно ли прекращение торговли.
По его словам, украинская продукция продолжает поставляться в Россию, а Киев от этого получает экспортную выручку, что делает страну "сильнее". Кроме того, существуют отрасли экономики, такие как энергетика, в которых процент поставок из России особенно велик, добавил представитель президента.
"И более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно", — заключил Герус.
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
После этого Москва также ввела экономические ограничения. В России не раз подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины. При этом президент Владимир Путин отмечал, что, несмотря на усилия киевских властей, торговый оборот между странами растет.
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Комментарии23
В мире , Конфликты , cанкции , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Правительство Украины
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