Портрет Зеленского заменили на лист бумаги в Харькове

Руководство Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» нашло оригинальный выход из затруднительной ситуации, в которую загнал украинских чиновников новый президент Владимир Зеленский . Президент призвал не вешать его портреты.

На стенде с военачальниками Украины , где должен находиться портрет президента страны — верховного главнокомандующего вооруженными силами Украины, повесили обычный лист А4. На офисной бумаге распечатали только имя, фамилию и отчество главы государства — «Зеленский Владимир Александрович». Естественно, на украинской мове, как положено, согласно букве свежепринятого закона об исключительности украинского языка.

Если вспомнить буквально просьбу президента, то Зеленский посоветовал чиновникам вместо портрета главы государства вешать портреты собственных детей. Принимая важные решения, чиновники смогут, по мнению шестого президента Украины, смотреть в глаза наследникам и соизмерять свои решения с их благополучием.

Кроме того, глава государства однозначно попросил называть его по имени. Харьковский «Политех» и тут перестарался: вместо предписанного «Володимир» указал еще фамилию и отчество главного чиновника страны. За неправильное понимание однозначных распоряжений начальства можно и нагоняй получить.