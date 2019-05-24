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На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко 

Р-Спорт + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту якобы легализации Петром Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 миллионов долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", — написал Портнов в своём Telegram-канале.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко
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