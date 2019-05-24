Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту якобы легализации Петром Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 миллионов долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", — написал Портнов в своём Telegram-канале.