Британские букмекеры предсказали кресло премьера Борису Джонсону

Ранее Тереза Мэй объявила, что покинет пост партийного лидера 7 июня и останется на посту премьера до избрания нового лидера.

Согласно сводным данным, опубликованным на портале Oddschecker, средний коэффициент на победу Джонсона составляет 6/4 (на каждые поставленные 4 фунта можно выиграть шесть), то есть его шансы составляют 40%.

Ближайшим конкурентом букмекеры считают экс-министра по Brexit Доминика Рааба с коэффициентом 9/2 (вероятность 18%). На третьем месте — министр по делам окружающей среды Майкл Гоув с коэффициентом 12/1 (вероятность 7,7%). Среди лидеров гонки букмекеры называют также главу МИД Джереми Ханта.