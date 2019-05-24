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Британские букмекеры предсказали кресло премьера Борису Джонсону 

Р-Спорт + ещё 1 48 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон является фаворитом гонки за премьерское кресло, считают британские букмекеры.
Ранее Тереза Мэй объявила, что покинет пост партийного лидера 7 июня и останется на посту премьера до избрания нового лидера.
Согласно сводным данным, опубликованным на портале Oddschecker, средний коэффициент на победу Джонсона составляет 6/4 (на каждые поставленные 4 фунта можно выиграть шесть), то есть его шансы составляют 40%.
Ближайшим конкурентом букмекеры считают экс-министра по Brexit Доминика Рааба с коэффициентом 9/2 (вероятность 18%). На третьем месте — министр по делам окружающей среды Майкл Гоув с коэффициентом 12/1 (вероятность 7,7%). Среди лидеров гонки букмекеры называют также главу МИД Джереми Ханта.
Экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и глава МВД Саджид Джавид в свою очередь не пользуются успехом у букмекеров. Их коэффициент составляет 20/1 (вероятность 4,7%).
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Тереза Мэй , МИД , МВД , Великобритания
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