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В Конституционный суд Украины обратились 62 депутата для обжалования указа о роспуске Рады 

ТАСС + ещё 1 57 минут назад
Фото: Reuters
Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась в Конституционный суд с иском на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
"По состоянию на сегодняшний день можно говорить о том, что группа народных депутатов в количестве 62 человек обратилась с соответствующим иском в Конституционный суд Украины с целью обжаловать неконституционный указ президента", — сказал он.
"Считаем принцип верховенства права самым главным принципом нашего государства", — добавил Тетерук.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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