Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась в Конституционный суд с иском на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
"По состоянию на сегодняшний день можно говорить о том, что группа народных депутатов в количестве 62 человек обратилась с соответствующим иском в Конституционный суд Украины с целью обжаловать неконституционный указ президента", — сказал он.
"Считаем принцип верховенства права самым главным принципом нашего государства", — добавил Тетерук.