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Глава ЦИК Белоруссии захотела больше выборов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина считает, что стране необходимо больше выборных должностей. Об этом она заявила в эфире ток-шоу на телеканале СТВ, запись доступна на YouTube.
Руководитель ЦИК считает, что исполнительную ветвь власти в Белоруссии нельзя укрепить еще больше. Ермошина предложила упразднить сельские и поселковые советы, назвав их «декоративными органами с минимумом полномочий», и перейти к прямым выборам глав сельских поселений.
По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов.
«Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.
Главы местных органов власти избирались в Белоруссии до 1996 года. В ноябре этого года в стране прошел референдум, инициированный президентом Александром Лукашенко. Одним из вопросов стал переход от выборов к назначению руководителей непосредственно главой государства. По официальным данным, такую инициативу поддержали почти 70 процентов избирателей.
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В мире , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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