Глава ЦИК Белоруссии захотела больше выборов

Белоруссии Глава Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Лидия Ермошина считает, что стране необходимо больше выборных должностей. Об этом она заявила в эфире ток-шоу на телеканале СТВ, запись доступна на YouTube.

Руководитель ЦИК считает, что исполнительную ветвь власти в Белоруссии нельзя укрепить еще больше. Ермошина предложила упразднить сельские и поселковые советы, назвав их «декоративными органами с минимумом полномочий», и перейти к прямым выборам глав сельских поселений.

По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов.

«Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.