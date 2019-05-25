«Захват Крыма начался гораздо раньше»: заявление главы Генштаба ВСУ

Он также отметил, что возникает вопрос, кто и что делал, чтобы этого не допустить.

«Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа, и можно ехать отдыхать», — поделился он.

Купив путевку, Хомчак отправился в военный санаторий в Алупке. Однако ему на полуострове не понравилось, так как «это был плохой остаток Советского Союза».

«Я себя спрашивал, я в Украине? Я не понимал, где я. Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это, — сказал он, показав на голову. — А физически — это уже вопрос времени».

По мнению генерала, нужно было «воевать за человека, за то, что у него в голове».