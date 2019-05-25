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«Захват Крыма начался гораздо раньше»: заявление главы Генштаба ВСУ 

Рамблер + ещё 23 14 минут назад
Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что Украина лишилась Крыма гораздо раньше событий 2014 года, сообщает агентство УНИАН.
Он также отметил, что возникает вопрос, кто и что делал, чтобы этого не допустить.
«Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа, и можно ехать отдыхать», — поделился он.
Купив путевку, Хомчак отправился в военный санаторий в Алупке. Однако ему на полуострове не понравилось, так как «это был плохой остаток Советского Союза».
«Я себя спрашивал, я в Украине? Я не понимал, где я. Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это, — сказал он, показав на голову. — А физически — это уже вопрос времени».
По мнению генерала, нужно было «воевать за человека, за то, что у него в голове».
В мире , Видео , Генштаб , УНИАН , Республика Крым
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